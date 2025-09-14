В Генпрокуратуре назвали причины признания в РФ нежелательной организацией "Репортеров без границ"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Международная организация "Репортеры без границ" была признана нежелательной в России из-за "распространения клише об ущемлении прав журналистов", сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.

"В июле Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательности деятельности международной организации "Репортеры без границ", которая ведет системную работу на российском направлении, распространяя западные клише об ущемлении прав на свободу выражения, преследовании независимых СМИ и журналистов", - сказал он, выступая на брифинге в ЦИК РФ.

По его словам, в марте 2024 года организация запустила проект, который транслировал выступления лиц, признанных в РФ иноагентами, а также "деструктивных объединений".

Всего, по данным представителя надзорного ведомства, с начала 2025 года нежелательными в России признаны 62 иностранные организации.

О признании "Репортеров без границ" нежелательной в России организацией стало известно в минувшем августе из обновленного списка российского Минюста. Решение о признании организации нежелательной приняла Генпрокуратура РФ, чем оно было мотивировано - не сообщалось.