В Генпрокуратуре назвали причины признания в РФ нежелательной организацией "Репортеров без границ"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Международная организация "Репортеры без границ" была признана нежелательной в России из-за "распространения клише об ущемлении прав журналистов", сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.

"В июле Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательности деятельности международной организации "Репортеры без границ", которая ведет системную работу на российском направлении, распространяя западные клише об ущемлении прав на свободу выражения, преследовании независимых СМИ и журналистов", - сказал он, выступая на брифинге в ЦИК РФ.

По его словам, в марте 2024 года организация запустила проект, который транслировал выступления лиц, признанных в РФ иноагентами, а также "деструктивных объединений".

Всего, по данным представителя надзорного ведомства, с начала 2025 года нежелательными в России признаны 62 иностранные организации.

О признании "Репортеров без границ" нежелательной в России организацией стало известно в минувшем августе из обновленного списка российского Минюста. Решение о признании организации нежелательной приняла Генпрокуратура РФ, чем оно было мотивировано - не сообщалось.

"Репортеры без границ" - международная неправительственная организация, созданная во Франции в 1985 году.

Организация заявляет свои цели как борьба с цензурой, обеспечение свободы слова, освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности.

