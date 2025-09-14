Кобзев набирает 60,44% на выборах губернатора Иркутской области после обработки 75% голосов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Обработаны 75,09% протоколов на выборах губернатора Иркутской области, лидерство сохраняет действующий глава региона Игорь Кобзев с результатом 60,44% голосов избирателей. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте Сергей Левченко от КПРФ с 22,95% голосов, Лариса Егорова от партии "Справедливая Россия - За правду" (8,18% голосов), Виктор Галицков от ЛДПР (5,93%).

Явка на выборах главы региона на 18:00 (13:00 по московскому времени), за два часа до закрытия избирательных участков, составляла 31,46%, проголосовали 574 тыс. 492 избирателя.

Предыдущие выборы губернатора Иркутской области прошли 11-13 сентября 2020 года, они были досрочными в связи с отставкой по собственному желанию с этой должности в декабре 2019 года Сергея Левченко. Тогда победу на выборах одержал самовыдвиженец Игорь Кобзев.

В ноябре 2021 года Кобзев вступил в ряды партии "Единая Россия", а в январе 2022 года возглавил ее отделение в регионе.