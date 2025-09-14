Минцифры заявило о "кратковременной деградации трафика" у ЦИК и Госуслуг

В министерстве это объяснили атаками хакеров

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Инцидент, связанный с вредоносной киберактивностью, привел к кратковременной деградации трафика сервисов ЦИК России и портала Госуслуг, но не оказал влияния на ход онлайн-голосования, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

"То, что касается работы каналов связи. (...) Значимый инцидент, связанный с вредоносной киберактивностью. (...) Была кратковременная деградация трафика на цифровых сервисах ЦИК, была кратковременная деградация трафика Госуслуг. При этом очень важно, что сама по себе архитектура комплекса программно-технических средств ДЭГ построена таким образом, что само дистанционное электронное голосование шло штатным порядком", - сказал Качанов, выступая в воскресенье в информационном центре ЦИК РФ.

"То есть, влияния на ДЭГ не оказано. Мы это видим по порталу наблюдения. Можно было видеть, как голоса все время шли, то есть люди все время получали доступ к бюллетеням и могли спокойно проголосовать", - отметил он.

Примерно с полудня воскресенья наблюдались проблемы с работой сайта ЦИК РФ, примерно с двух часов он стал недоступен, после 18:00 по московскому времени работа начала восстанавливаться. Комплекс защитных мероприятий был обеспечен ПАО "Ростелеком", уточнил он.

Качанов отметил, что "заранее обкатанная технология" во время отключения мобильного интернета в целях безопасности предоставления доступа к сервисам из "белого списка" во время выборов оправдала себя, были отмечены только кратковременные сбои в доступности.

В свою очередь президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский сообщил, что "в этом году весь удар (хакеров - ИФ) пришелся на инфраструктуру "Ростелекома", обеспечивающую работоспособность сайта ЦИК". "У нас сегодня перегрузились некоторые маршрутизаторы нашей инфраструктуры, мы были вынуждены были их перезагрузить, поэтому в середине дня сайт работал нестабильно. Сейчас эти проблемы все урегулированы", - сказал глава компании.

"Несомненно, я мы каждый раз анализируем те вызовы, те угрозы, те типы атак, с которыми мы сталкиваемся, для того, чтобы быть готовыми к следующему году. В следующем году у нас с вами выборы Госдумы. Несомненно, наши враги будут готовиться, но будем готовиться и мы. И, уверен, мы с этими проблемами справимся", - заключил Осеевский.

Он сообщил, что эффективность новой цифровой платформы ГАС "Выборы 2.0", над которой работала в том числе команда "Ростелекома", "даёт уверенность, что в следующем году выборы в Государственную думу пройдут надежно и эффективно".