Цыбульский лидирует на выборах губернатора Архангельской области после подсчета первых протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Архангельской области Александр Цыбульский (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 55,03% голосов по итогам обработки 0,96% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте - Мария Харченко (ЛДПР) с 13,49% голосов; на третьем - Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,64% голосов.

На четвертом месте - Роман Лябихов (КПРФ) с 8,2% голосов. На пятом месте - Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") с 5,03% голосов. На шестом месте - Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 3,44% голосов.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября. За пост губернатора боролись Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Роман Лябихов (КПРФ), Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива"), Мария Харченко (ЛДПР), Александр Цыбульский ("Единая Россия"), который занимает должность губернатора региона с 2020 года, а также Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").