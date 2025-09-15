Цыбульский побеждает на выборах главы Архангельской области с 67,32%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") одерживает победу на выборах губернатора региона после подсчета 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Кандидатуру Цыбульского поддержали 216 380 человек, это 67,32% избирателей.

За ним следует Мария Харченко (ЛДПР) с 10,59% (34 025) , Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,10% (26 029), Роман Лябихов (КПРФ) - у него 4,76% (15 304), Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") - 3,94% (12 655) и Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 3,85% (12 363).

В списках избирателей - более 844 тыс. человек.

По итогам голосования на предыдущих выборах губернатора Архангельской области Цыбульский набрал 69,65% голосов.