На выборах губернатора Коми лидирует кандидат от ЕР Гольдштейн с 93,86% голосов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио главы Республики Коми (от партии "Единая Россия") Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах губернатора региона с 93,86% голосов по итогам обработки 0,67% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,91% голосов; на третьем - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 1,26% голосов.

На четвертом месте - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 1,03% голосов и на пятом - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 0,43% голосов.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября. В бюллетене на выборах главы региона было пять фамилий: Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России в Коми"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива").

Прежний глава региона Владимир Уйба объявил о своей отставке в ноябре 2024 года. Регион в статусе врио возглавил Гольдштейн, который ранее руководил Еврейской автономной областью.