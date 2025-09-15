Поиск

Гольдштейн побеждает на выборах главы Коми с 70,04% голосов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн (от партии "Единая Россия") побеждает на выборах руководителя региона с 70,04% голосов после подсчета 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,01% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,6% голосов.

На четвертом месте - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,36% голосов и на пятом - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов.

По информации республиканского избиркома, на 18:00 воскресенья в Коми проголосовали 36,17% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ - 88,28%.

Выборы главы Коми проводили в течение трех дней с 12 по 14 сентября. В бюллетене на выборах было пять фамилий: Гольдштейн ("Единая Россия"), Каргинов (ЛДПР), Касьяненко ("Коммунисты России в Коми"), Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Соловьев ("Зеленая альтернатива").

Прежний глава региона Владимир Уйба объявил о своей отставке в ноябре 2024 года. Регион в статусе врио возглавил Гольдштейн, который ранее руководил Еврейской автономной областью.

