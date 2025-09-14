Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 77,99% по итогам обработки 1,24% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте - Андрей Лебедев (ЛДПР) с 10,08% голосов; на третьем - Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,98%.

На четвертом месте - Сергей Малинкович ("Коммунисты России") с 3,56% голосов и на пятом - Сергей Лисовский ("Зеленые") с 2,99%.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября. За пост губернатора боролись: Александр Дрозденко ("Единая Россия"), который занимает должность губернатора региона с 2012 года; Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовской ("Зеленые"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").