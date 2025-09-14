Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Во всех 20 регионах России, где проводились прямые выборы высших должностных лиц, лидируют врио глав субъектов и действующие губернаторы, свидетельствуют данные на табло в ЦИК РФ.

Так, действующий глава Камчатского края Владимир Солодов (от партии "Единая Россия") побеждает на выборах губернатора региона с 62,97% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк (от партии "Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,02% голосов по итогам обработки более 99,4% протоколов.

Помимо этого, действующий глава Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией "Единая Россия", продолжает лидировать на выборах главы региона с результатом 60,23% после обработки 87,94% протоколов.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, выдвинутый "Единой Россией", лидирует на выборах главы региона с 61,89% голосов по итогам обработки 80,43% протоколов.

Действующий глава Пермского края Дмитрий Махонин (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 70,49% голосов по итогам обработки 80,45% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, выдвинутый партией "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 83,46% голосов по итогам обработки 52,85% протоколов.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (выдвинут "Единой Россией") побеждает на выборах главы региона с 86,7% голосов по итогам обработки 54,52% протоколов.

На выборах глав города Севастополя, Тамбовской области, Республики Коми, Чувашской Республики, Республики Татарстан, Краснодарского края, Архангельской, Брянской, Калужской, Костромской, Ленинградской, Новгородской, Ростовской областей обработано менее 50% протоколов. Однако, по предварительным данным, в этих регионах лидируют действующие губернаторы и врио глав регионов. Почти во всех из них лидируют кандидаты, выдвинутые от "Единой России". В одном регионе - Чувашской Республике - лидирует Олег Николаев, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

Прямые выборы глав регионов прошли с 12 по 14 сентября в 20 регионах России.