Кондратьев набирает 79,26% голосов в Краснодарском крае по итогам обработки 1,22% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 79,26% голосов по итогам обработки 1,22% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте Александр Сафронов (КПРФ) с 10,42% голосов; на третьем - Иван Тутушкин (ЛДПР) с 6,01%. На четвертом месте - Денис Хмелевской ("Справедливая Россия") с 3,29% голосов.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Региональным избиркомом были зарегистрированы четыре кандидата: Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), который занимает должность губернатора региона с 2015 года; Александр Сафронов (КПРФ), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской ("Справедливая Россия").