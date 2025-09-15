На выборах губернатора Кубани Кондратьев набрал больше 83% голосов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора региона с 83,17% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных Центризбиркома.

На втором месте Александр Сафронов (КПРФ) с 8,56% голосов, на третьем - Иван Тутушкин (ЛДПР) с 4,51% голосов, на четвертом месте - кандидат от "Справедливой России - За правду" Денис Хмелевской (3,01% голосов).

По оценке регионального избиркома, явка на губернаторских выборах на 18:00 по Москве составила 65,8%.

Кроме того, жители Кубани проголосовали за 36 депутатов и 37 глав сельских поселений.