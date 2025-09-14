Дронов набирает 59,64% голосов на выборах в Новгородской области после подсчета более 26% бюллетеней

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов (выдвинут "Единой Россией") побеждает на выборах главы региона региона с 59,64% голосов после пересчета 26,77% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

У его ближайшего соперника, представителя КПРФ Ольги Ефимовой - 15,05% голосов.

Согласно первым данным Центризбиркома по итогам обработки 6,69% протоколов, на втором месте также была Ефимова (КПРФ) с 15,49%; на третьем - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 10,55%. На четвертом месте - кандидат от "Справедливой России - За правду" Николай Швабович с 6,92% голосов и на пятом - Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 5,44%.

Досрочные выборы губернатора в регионе проводились 12-14 сентября. Должность главы региона освободилась после того, как прежний губернатор Андрей Никитин в феврале стал заместителем министра транспорта РФ.

В списки для голосования были включены около 470 тыс. избирателей. Жители области выбирали главу региона из пяти кандидатур. Они могли воспользоваться системой дистанционного электронного голосования.

Параллельно с выборами губернатора в 15 сельских округах новгородцы выбирали 222 муниципальных депутатов.

Сведениями о происшествиях, которые могли бы повлиять на ход голосования и на подсчет его итогов, агентство пока не располагает.