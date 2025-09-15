Поиск

Дронов набирает 62,19% на выборах губернатора Новгородской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,19% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

За Дронова свои голоса отдали 109 606 человек, что составляет 62,19%.

Второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,4% (25 387), третье - Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 9,53% (16 804).

Кроме того, за пост главы Новгородчины боролись Николай Швабович ("Справедливая Россия - За правду"), он набрал 6,04% голосов (10 648), и Николай Захаров ("Партия пенсионеров") - 5,27% (9 288).

Досрочные выборы губернатора в регионе проводились 12-14 сентября. Должность главы Новгородской области освободилась после того, как Андрей Никитин в феврале стал заместителем министра транспорта РФ. Дронов ранее занимал пост замгубернатора региона.

В списки для голосования были включены около 470 тыс. избирателей. Они могли воспользоваться системой дистанционного электронного голосования.

Единая Россия Александр Дронов Новгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Солнцев одержал победу на выборах главы Оренбуржья с 83,85% голосов

Первый международный форум по линии Совбеза РФ состоится весной 2026 года

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя с 81,72% голосов

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя с 81,72% голосов

Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края с 70,94% голосов

Шойгу сообщил, что Россия намерена развивать ВТС с Ираком

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Шойгу заявил, что российские энергокомпании инвестировали в экономику Ирака свыше $20 млрд

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7162 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });