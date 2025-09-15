Дронов набирает 62,19% на выборах губернатора Новгородской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,19% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

За Дронова свои голоса отдали 109 606 человек, что составляет 62,19%.

Второе место занимает Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,4% (25 387), третье - Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 9,53% (16 804).

Кроме того, за пост главы Новгородчины боролись Николай Швабович ("Справедливая Россия - За правду"), он набрал 6,04% голосов (10 648), и Николай Захаров ("Партия пенсионеров") - 5,27% (9 288).

Досрочные выборы губернатора в регионе проводились 12-14 сентября. Должность главы Новгородской области освободилась после того, как Андрей Никитин в феврале стал заместителем министра транспорта РФ. Дронов ранее занимал пост замгубернатора региона.

В списки для голосования были включены около 470 тыс. избирателей. Они могли воспользоваться системой дистанционного электронного голосования.