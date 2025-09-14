Цыбульский набирает 65,7% голосов на выборах в Архангельской области после подсчета 50% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 65,7% голосов после обработки 50% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

За Цыбульского свои голоса отдали 124 967 избирателей. На втором месте - Мария Харченко (ЛДПР) с 11,73% (22 310), на третьем - Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,76% (16 658).

Кроме того, за пост губернатора Поморья борются Роман Лябихов (КПРФ) - у него 4,66%, Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива") - 4,15% и Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 3,87%.

В списках избирателей - более 844 тыс. человек.

По итогам голосования на предыдущих выборах губернатора Архангельской области Цыбульский набрал 69,65% голосов.