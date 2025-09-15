Минниханов лидирует на выборах главы Татарстана с 90,68% голосов после обработки 30,59% протоколов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 90,68% голосов по итогам обработки 30,59% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте - Хафиз Миргалимов от КПРФ (4,04%); на третьем - Руслан Юсупов от ЛДПР (3,01%); на четвертом - Виталий Смирнов ("Партия пенсионеров") с 1,60% голосов.

Выборы главы региона проходили в течение одного дня - 14 сентября.

На выборах было зарегистрировано четыре кандидата: возглавляющий регион с 2010 года Рустам Минниханов от реготделения партии "Единая Россия"; пенсионер, депутат совета Большеякинского сельского поселения Зеленодольского района на непостоянной основе Виталий Смирнов от партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"; первый заместитель директора ООО "Байлык №3", депутат Государственного Совета Татарстана на непостоянной основе Руслан Юсупов от ЛДПР и заместитель председателя комитета Государственного Совета республики по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов от КПРФ.