Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана с 88,09% голосов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов (от партии "Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 88,09% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте - Хафиз Миргалимов от КПРФ (4,97%); на третьем - Руслан Юсупов (ЛДПР) с 4,20% голосов; на четвертом - Виталий Смирнов из "Партии пенсионеров"(1,90%).

В телеграм-канале ЦИК Татарстана сообщается, что, по предварительным данным, явка составила 77,01% от общего числа избирателей.

Выборы главы региона проходили в течение одного дня - 14 сентября.

На выборах было зарегистрировано четыре кандидата: возглавляющий регион с 2010 года Рустам Минниханов от реготделения партии "Единая Россия"; пенсионер, депутат совета Большеякинского сельского поселения Зеленодольского района на непостоянной основе Виталий Смирнов от партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"; первый заместитель директора ООО "Байлык №3", депутат Государственного совета Татарстана на непостоянной основе Руслан Юсупов от ЛДПР и заместитель председателя комитета Государственного совета республики по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов от КПРФ.