Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 70,05% голосов после подсчета свыше 76% бюллетеней

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах руководителя региона с 70,05% голосов после подсчета 76,81% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 10,99% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,78% голосов.

На четвертом месте - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,46% голосов и на пятом - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,32% голосов.

Выборы главы Коми проводили в течение трех дней с 12 по 14 сентября. В бюллетене на выборах было пять фамилий: Гольдштейн ("Единая Россия"), Каргинов (ЛДПР), Касьяненко ("Коммунисты России в Коми"), Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Соловьев ("Зеленая альтернатива").

Прежний глава региона Владимир Уйба объявил о своей отставке в ноябре 2024 года. Регион в статусе врио возглавил Гольдштейн, который ранее руководил Еврейской автономной областью.