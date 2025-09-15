Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") одерживает победу на выборах главы региона с 84,21% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

За Дрозденко свои голоса отдали 756 885 человек (84,21%).

На втором месте - Андрей Лебедев (ЛДПР) с 6,69% (60 084), на третьем - Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,02% (27 133).

Кроме того, за пост губернатора боролись Сергей Малинкович ("Коммунисты России") - у него 2,65% (23 825) и Сергей Лисовский ("Зеленые") - 2,2% (19 758).

По информации Избирательной комиссии Ленинградской области, предварительно, итоговая явка составит около 60%.

В регионе более 1,4 млн избирателей.

На предыдущих выборах главы региона в 2020 году за Дрозденко свои голоса отдали 83,61% избирателей.