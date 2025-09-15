Поиск

Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") одерживает победу на выборах главы региона с 84,21% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

За Дрозденко свои голоса отдали 756 885 человек (84,21%).

На втором месте - Андрей Лебедев (ЛДПР) с 6,69% (60 084), на третьем - Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,02% (27 133).

Кроме того, за пост губернатора боролись Сергей Малинкович ("Коммунисты России") - у него 2,65% (23 825) и Сергей Лисовский ("Зеленые") - 2,2% (19 758).

По информации Избирательной комиссии Ленинградской области, предварительно, итоговая явка составит около 60%.

В регионе более 1,4 млн избирателей.

На предыдущих выборах главы региона в 2020 году за Дрозденко свои голоса отдали 83,61% избирателей.

Александр Дрозденко Единая Россия Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Солнцев одержал победу на выборах главы Оренбуржья с 83,85% голосов

Первый международный форум по линии Совбеза РФ состоится весной 2026 года

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя с 81,72% голосов

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя с 81,72% голосов

Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края с 70,94% голосов

Шойгу сообщил, что Россия намерена развивать ВТС с Ираком

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Шойгу заявил, что российские энергокомпании инвестировали в экономику Ирака свыше $20 млрд

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7161 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });