В Кремле пообещали не оставить без ответа возможную конфискацию замороженных активов РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия не оставит без ответа возможную конфискацию ее замороженных активов на Западе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Бесследно подобные шаги оставлены не будут", - сказал он журналистам, комментируя сообщения о том, что США предложили странам "семерки" приступить к конфискации российских замороженных активов.

"Помимо того, что это существенно подорвет доверие к западной финансовой системе, это еще и, конечно же, будет предметом для действий России по отстаиванию в юридическом плане своих законных прав на свою собственность", - отметил представитель Кремля.

При этом Песков обратил внимание, что на Западе есть как сторонники изъятия российских активов, так и те, кто склонны действовать более осторожно.

