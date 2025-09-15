Приняты обеспечительные меры по иску об изъятии активов у бизнесменов Бикова и Боброва

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В картотеке говорится, что 10 сентября всего в общей сложности вынесено порядка 130 исполнительных листов.

Как сообщал ранее источник "Интерфакса" со ссылкой на исковое заявление Генпрокуратуры, истец просил применить ряд обеспечительных мер по делу. Они должны способствовать сохранению существующего состояния отношений между сторонами. В частности, ведомство требовало наложить арест на акции АО "Облкоммунэнерго" и АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания", ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и другие активы бизнесменов.

Кроме того, Генпрокуратура заявила о необходимости наложить арест на имущество Бикова и Боброва, а также бывшего министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Пьянкова, экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, Олега Леонидовича Чемезова (полный тезка заместителя губернатора Свердловской области) и других ответчиков по делу.

Всего в иске фигурируют 34 ответчика, из них 14 - физические лица. В качестве третьих лиц в иске проходит 25 организаций, изъятия которых требует Генпрокуратура.

Ведомство установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По мнению Генпрокуратуры, производственный комплекс группы компаний "Корпорация СТС" сформирован за счет государственного имущества ГУП СО "Облкоммунэнерго". Экс-чиновники, используя свое должностное положение, обеспечили принятие распорядительных актов о передаче имущества "Облкоммунэнерго" в собственность Бикова и Боброва, связанных с ними структур.

В 2011 году ГУП "Облкоммунэнерго" было преобразовано в ОАО, а позднее в ПАО. В 2015 году министерством по управлению государственным имуществом региона были выпущены приказы, на основании которых проведена реорганизация компании путем слияния с уже принадлежащим Бикову и Боброву ПАО "Облкоммунэнерго Инвест". При этом, по мнению Генпрокуратуры, экономическая необходимость объединения отсутствовала. После слияния компаний было образовано АО "Облкоммунэнерго".

Генпрокуратура отмечает, что за счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, монополизировав рынок энергоснабжения Уральского федерального округа.

Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.

Смирнов в середине января 2025 года ушел в отставку, проработав на посту министра энергетики и ЖКХ области более 13 лет. В конце января ему предъявили обвинение в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК). Он сначала был арестован. С 15 июля суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Его освободили в зале суда.

Пьянков возглавлял свердловское Министерство по управлению госимуществом в 2012-2016 годах. Он и еще ряд сотрудников ведомства стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Сейчас следствие по делу продолжается.