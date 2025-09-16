Шойгу назвал сложной обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с советником премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касемом аль-Араджи заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остаётся непростой.

"Время действительно очень важное, нам есть что обсудить и в части региональной безопасности, и в части наших двусторонних отношений", - сказал Шойгу.

"Надеюсь на конструктивную и деловую атмосферу и на обсуждение тех актуальных вопросов, которые сегодня у нас есть на повестке", - сообщил он.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Шойгу отметил, что в настоящий момент "обстановка непростая".

Накануне визита Шойгу заявил в интервью "Интерфаксу", что ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать и несет угрозу не только региональной, но и глобальной стабильности.

"Важно всеми возможными путями избежать эскалации напряженности. Однако пока ситуация только ухудшается", - сказал Шойгу.