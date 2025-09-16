Поиск

Суд снял обеспечение с перешедших в собственность РФ активов Митюшова

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии отменил обеспечительные меры в отношении перешедших в собственность РФ башкирских активов бывшего топ-менеджера энергетического блока группы "Газпром" Алексея Митюшова.

Согласно размещенному в картотеке арбитражных дел решению суда, в перечень таких предприятий вошли АО "Салаватнефтемаш", ООО "Техцентр", ООО "Нефтехимремстрой", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "РемЭнергоМонтаж", АО "Подземнефтегаз".

Ранее обеспечение было снято с ООО "Салаватский катализаторный завод" ("СкатЗ").

Арбитражный суд Башкирии 4 апреля текущего года удовлетворил требования истца - Генпрокуратуры РФ - в полном объеме. Истец в заявлении от 24 января требовал применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать в доход РФ с бывшего топ-менеджера энергетического блока группы "Газпром" Алексея Митюшова акции и доли промышленных предприятий Башкирии. Обеспечительные меры были введены сразу после принятия искового заявления.

В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

В ходе судебного заседания Генпрокуратура также заявила об обращении судебного решения к немедленному исполнению.

В ЕГРЮЛ, в частности, уже отражен переход на баланс Российской Федерации долей ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Салаватский катализаторный завод" и ООО "РемЭнергоМонтаж".

Митюшов с 1991 года является гражданином Литвы, с 2002 года имеет двойное гражданство - РФ и Литвы, с 2020 года имеет вид на жительство в Испании.

