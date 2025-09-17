Митюшов обжаловал в кассации решение о взыскании с него активов в Башкирии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Бывший топ-менеджер энергетического блока группы "Газпром" Алексей Митюшов, с которого суд взыскал в доход государства акции и доли промышленных предприятий в Башкирии, вновь обжаловал судебное решение, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Кассационная жалоба зарегистрирована в канцелярии суда 16 сентября, дата ее рассмотрения пока не назначена.

4 апреля 2025 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил в полном объеме требования Генпрокуратуры, которая в заявлении от 24 января требовал применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать в доход государства с Митюшова акции и доли промышленных предприятий Башкирии. Обеспечительные меры были введены сразу после принятия иска судом.

В группу таких предприятий вошли AO "Салаватнефтемаш", АО "Салаватнефтехимремстрой", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Салаватский катализаторный завод", ООО "РемЭнергоМонтаж".

В суде Генпрокуратура также заявила об обращении судебного решения к немедленному исполнению. В ЕГРЮЛ, в частности, уже отражен переход на баланс государства долей ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Салаватский катализаторный завод" и ООО "РемЭнергоМонтаж".

Позднее обеспечение с указанных предприятий было снято.

В мае Митюшов обжаловал решение суда в апелляционном порядке. В середине июля Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело, оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Митюшов с 1991 года является гражданином Литвы, с 2002 года имеет двойное гражданство - России и Литвы, с 2020 года имеет вид на жительство в Испании.