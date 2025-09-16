На предприятии под Белгородом после атаки БПЛА загорелись машины и гаражи

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородском районе село Стрелецкое подверглось атаке беспилотника ВСУ, пострадавших нет, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"На территории предприятия в результате детонации БПЛА загорелись шесть автомобилей и гаражи. Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией огня", - написал он в телеграм-канале.

Ранее в этот день он сообщил, что украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в селе Таврово Белгородского района, 19-летний юноша получил осколочные ранения спины и ног, его будут лечить с Белгороде.

Утром Гладков написал, что в селе Лозовое Белгородского района мужчина получил тяжелые травмы вследствие удара FPV-дрона. Он умер в больнице.