В белгородском селе в результате атаки БПЛА погибли две женщины

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух жительниц Грайворонского округа от ударов дронов ВСУ.

"Село Головчино атаковали дроны ВСУ. Произошло самое страшное - погибли две мирные жительницы. Одна женщина от полученных ранений скончалась на месте. Вторую в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - написал он в Telegram.

Кроме того, в Головчине были ранены три человека, их госпитализируют в Белгороде.

На месте атак повреждены два автомобиля, один из них сгорел.

Гладков также сообщил о смерти раненого в Грайворонском округе 25 апреля.

"Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля", - написал губернатор.

25 апреля на участке автодороги Косилово - Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Двое мужчин погибли на месте, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.