Бронирования отелей Краснодара выросли в 3 раза после открытия аэропорта

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Бронирования отелей в Краснодаре выросли в три раза после открытия аэропорта, подросли также продажи организованных туров и экскурсий, сообщил Российский союз туриндустрии.

"Интерес туристов к направлению вырос в несколько раз за неделю после появления информации о возобновлении рейсов. У агрегаторов поиски и бронирования билетов выросли в 4 раза, поиски размещения - в 3 раза, у туроператоров подросли продажи коротких туров в город и экскурсий из Краснодара в соседние регионы", - говорится в сообщении.

По данным сервиса бронирования билетов "Мой агент", среди авиамаршрутов туристов больше всего интересует рейс Москва - Краснодар, на втором месте Краснодар - Стамбул, на третьем - Петербург - Анталья.

"В сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" зафиксировали трехкратный рост запросов на размещение в Краснодаре по сравнению со средними показателями за месяц. По данным агрегатора, Краснодар входит в топ-10 направлений для путешествий этой осенью, а среди регионов Кубани находится в тройке лидеров сразу после Сочи и Сириуса. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Краснодара остается одной из самых низких в стране и минимальной на фоне других направлений Кубани. Если средний показатель по России составляет 5,4 тысячи рублей за ночь, то в Краснодаре - 3,9 тысячи", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, аэропорт в Краснодаре станет удобной альтернативой загруженным аэропортам Сочи, Геленджика и Минеральных Вод.

"Это сократит время и затраты на дорогу по пути в Крым и пляжные курорты Краснодарского края. Кроме того, открытие аэропорта добавит возможности для выездного туризма - уже планируются рейсы из Краснодара в Стамбул, Анталью и Ереван. Это существенное улучшение логистики как для туризма, так и для бизнеса для жителей всего ЮФО, включая Ростовскую область", - считает управляющий директор компании "Островок.ру" Дарья Кочеткова.

Рост интереса к Краснодару отмечает также туроператор "Алеан". По словам коммерческого директора компании Оксаны Булах, на ближайшие даты бронируют короткие поездки как пары, так и соло-туристы. Увеличился спрос на соседние экскурсионные направления: стало больше бронирований экскурсионных программ по Адыгее, стартующих из Краснодара.

"Рассчитываем на то, что упрощение логистики повысит турпоток на южные курорты в межсезонье. В бархатный сезон дополнительных туристов успеют получить такие направления, как Туапсинский район, Геленджик, Анапа, Крым. Билеты в Геленджик могут немного подешеветь, потому что появляется альтернатива. Часть туристов будет строить маршрут на морские курорты с остановкой в Краснодаре. Плюс компенсируется дефицит железнодорожной перевозки", - сказала Булах.

По ее мнению, открытие аэропорта будет особенно значимо для жителей удаленных от Краснодарского края регионов, которые были не готовы добираться до южных курортов на личном автомобиле или поезде.

По данным Ассоциации туроператоров России, 24 сентября из Краснодара отправится первый чартерный рейс в Анталью авиакомпании AZUR air. Полетная программа продлится до окончания пляжного сезона 1 ноября. На этих рейсах будут возить туристов туроператоры "Интурист" и Anex.

Аэропорт Краснодара 17 сентября после более чем трехлетнего перерыва принял первый пассажирский рейс. Это был сакмолет "Аэрофлота" из "Шереметьево". По данным авиакомпании, он вылетел по расписанию с почти 100%-й загрузкой.

