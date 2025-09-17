"ЮТэйр" запускает рейсы в Краснодар из Москвы и Сургута

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" с 29 сентября начинает выполнять прямые рейсы в Краснодар из Москвы, с 7 октября - из Сургута, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что из Москвы рейсы будут курсировать по будням из аэропорта "Внуково". Из Сургута они будут выполняться по вторникам и пятницам.

Ранее в среду краснодарский аэропорт (входит в группу "Аэродинамика") обслужил первый после более чем трехлетнего перерыва пассажирский рейс. Его выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы. Загрузка рейса, по данным компании, составила почти 100%.

По решению авиавластей, на первом этапе рейсы в Краснодар могут выполняться только с 9:00 до 19:00 мск, при этом интенсивность полетов не должна превышать пяти взлетно-посадочных операций в час. На круглосуточный режим работы аэропорт может перейти в начале 2026 года. До конца этого года пассажиропоток аэропорта может составить не менее 500 тыс. человек.

О планах возобновления полетов в Краснодар из разных городов РФ сообщали "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", "Азимут", S7. "Аэрофлот" при этом анонсировал полетную программу не только в Краснодар, но и из столицы Кубани за рубеж - в Ереван, Стамбул, Дубай. По словам замруководителя Росавиации Алексея Буевича, интерес к запуску рейсов в Краснодар проявляют и иностранные компании, включая турецкую Southwind Airlines.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля этого года - Геленджика.