Поиск

"ЮТэйр" запускает рейсы в Краснодар из Москвы и Сургута

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" с 29 сентября начинает выполнять прямые рейсы в Краснодар из Москвы, с 7 октября - из Сургута, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что из Москвы рейсы будут курсировать по будням из аэропорта "Внуково". Из Сургута они будут выполняться по вторникам и пятницам.

Ранее в среду краснодарский аэропорт (входит в группу "Аэродинамика") обслужил первый после более чем трехлетнего перерыва пассажирский рейс. Его выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы. Загрузка рейса, по данным компании, составила почти 100%.

По решению авиавластей, на первом этапе рейсы в Краснодар могут выполняться только с 9:00 до 19:00 мск, при этом интенсивность полетов не должна превышать пяти взлетно-посадочных операций в час. На круглосуточный режим работы аэропорт может перейти в начале 2026 года. До конца этого года пассажиропоток аэропорта может составить не менее 500 тыс. человек.

О планах возобновления полетов в Краснодар из разных городов РФ сообщали "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", "Азимут", S7. "Аэрофлот" при этом анонсировал полетную программу не только в Краснодар, но и из столицы Кубани за рубеж - в Ереван, Стамбул, Дубай. По словам замруководителя Росавиации Алексея Буевича, интерес к запуску рейсов в Краснодар проявляют и иностранные компании, включая турецкую Southwind Airlines.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля этого года - Геленджика.

ЮТэйр Краснодар Москва Сургут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Черкизово" вложило 250 млн рублей в производство колбас длиной более 1 метра

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Американское подразделение TikTok может быть продано консорциуму с участием Oracle

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });