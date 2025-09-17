В Кремле считают ошибочным санкционный курс Евросоюза

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз ошибается, думая, что продолжение санкционной политики способно повлиять на позицию России, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Евросоюз и европейские страны по отдельности, многие из них, продолжают достаточно враждебную линию в отношении России. Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики способно каким-то образом повлиять на позицию Российской Федерации", - сказал он, комментируя сообщения о планах Европы ускорить отказ от российских энергоносителей и о том, что скоро будет представлен 19-й пакет санкций, который коснется криптовалют, банков и энергетического сектора России.

Песков подчеркнул, что Россия отстаивает свои национальные интересы и, "конечно же, не подвержена влиянию этих санкций".

"И последние три года это красноречиво продемонстрировали, собственно, 18 предыдущих пакетов. Ну, не нам судить, другим судить, насколько они были эффективны", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, невозможно абстрагироваться от вреда, нанесенного предыдущими санкциями экономике Евросоюза, который "продолжает эту деструктивную линию".