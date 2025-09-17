Поиск

Комитет Госдумы предложил отклонить проект о доверенных лицах при онлайн-операциях в банках

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду рекомендовал парламенту отклонить принятый в первом чтении и одобренный правительством законопроект, по которому системно значимые банки должны быть обязаны соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам граждан.

"Предложить Государственной думе (...) отклонить проект федерального закона №476442-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О банках и банковской деятельности", принятый в первом чтении 21 мая 2024 г.", - говорится в решении комитета.

Проект закона (№476442-8) в ноябре 2023 г. внесла в парламент группа депутатов, среди которых глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ предлагает обязать системно значимые кредитные организации обеспечить возможность клиентам - физическим лицам назначать третьих лиц, которые будут подтверждать намерение клиентов перевести средства с использованием дистанционных (цифровых) каналов. Доверенное лицо в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка подтверждает либо отклоняет операцию клиента. Порядок информирования банком доверенного лица, тарифы за указанное информирование планировалось определять в отдельном соглашении.

Правительство в апреле 2024 г. направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект, но уточнило, что целесообразно определить порядок отмены клиентом подтверждения операций ранее назначенным доверенным лицом. Возражение кабинета министров вызвала и используемая в законопроекте категория "дистанционные (цифровые) каналы операций по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов)", которая законодательством РФ не предусмотрена. "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению в соответствии с указанными замечаниями", - говорилось в отзыве.

При этом ряд замечаний к документу представило правовое управление Госдумы. В них говорилось, что необходимо уточнить в проекте, каким образом клиентам будет предоставлена возможность назначать других лиц для контроля за операциями на их счетах, так как данный момент не был достаточно раскрыт в законопроекте. Кроме того, управление отмечало необходимость согласования использования терминов "системно значимые кредитные организации" и "банк": по тексту законопроекта в контексте нового регулирования шло упоминание как системно значимых кредитных организаций, так и банков. Правовое управление уточняло, что не все кредитные организации являются банками.

"Кроме того, в соответствии с пояснительной запиской, проект разработан в целях предотвращения мошеннических действий на рынке финансовых услуг. В связи с этим нуждается в уточнении установление вышеназванной обязанности только в отношении банков, признанных системно значимыми", - говорилось в заключении правового управления.

Комитет Госдумы в заключении перед принятием законопроекта в первом чтении также критиковал ряд норм документа. В отзыве комитета говорилось, что по состоянию на 1 марта 2024 г. в РФ действует всего 321 кредитная организация, из которых 222 банка с универсальной лицензией, 99 - с базовой, а также 37 небанковских кредитных организаций. "При этом системно значимых кредитных организаций в Российской Федерации всего 13, в связи с чем реализация проектируемых норм может создать неблагоприятные условия для развития конкуренции на финансовом рынке, создаст неравные условия для потребителей финансовых услуг", - говорилось в отзыве. Комитет отмечал, что в пояснительных материалах не приведено обоснование такого узкого круга лиц (кредиторов), на которых возлагается указанная обязанность.

Законопроект вынесен на обсуждение парламента 23 сентября.

