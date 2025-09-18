Силуанов встревожен "модой" у неэффективных компаний искать бюджетной помощи

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минфин беспокоит "мода" среди компаний покрывать свои убытки за счет бюджета вместо того, чтобы заниматься повышением эффективности и конкурентоспособности, заявил на Московском финансовом форуме глава ведомства Антон Силуанов.

"Когда спрашивают о производительности труда Минфин, на первый взгляд, приходит простой ответ - надо больше вкладывать в станки, оборудование, роботы, деньги на это выделять. Наверное, да, действительно, это помогает. На самом деле, вопрос более глубинный, потому что одними станками, оборудованием и деньгами не решишь вопрос производительности и эффективности экономики. Здесь вопрос правильных задач по стимулам, правильных векторов, направленных на повышение эффективности производства", - сказал министр, отвечая на вопрос модератора, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

"Что у нас получается? Деньги большие выделяем, зачастую, не редко, в неэффективные производства. НИОКРы осваиваются, техника покупается, где результат? Результата нет. Получается, помогаем разгильдяям, а не помогаем эффективным", - посетовал Силуанов.

"Может, они эффективные, потому что вы им не помогаете?", - предположила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Тем, кто делает, тем и надо помогать. Это и будет тот драйвер, который будет повышать производительность труда. Сегодня модно предприятиям приходить в Минфин и говорить: у меня убытки, долг к EBITDA огромный, спасай... Одно предприятие, второе, третье - это уже такая политика", - констатировал Силуанов.

"Вопрос о том, что в нынешних условиях заниматься эффективностью труда сам бог велел (...) Мне кажется, сейчас надо пересматривать отношение к своему делу. Мы большие ресурсы тратим, чтобы поддерживать безубыточность. А надо эти ресурсы вкладывать, требуя повышения производительности труда, повышения эффективности, требуя конкурентного продукта. А не просто - выпустил, никто не берет, ну ладно, ничего, государство купит. Мне кажется, в голове задача-то", - заключил глава Минфина.