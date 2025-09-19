Поиск

Биоспутник "Бион-М" №2 с живыми организмами вернется на Землю в пятницу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Спускаемая капсула аппарата "Бион-М" №2 с живыми организмами и растениями на борту, как ожидается, в пятницу приземлится в Оренбургской области после месячного орбитального полета.

16 сентября в "Роскосмосе" сообщили, что биоспутник "Бион-М" №2 вернется из космоса на Землю 19 сентября.

По данным Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, посадка спускаемого аппарата состоится в Оренбургской области.

Научный аппарат "Бион-М" №2 был запущен 20 августа с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1б".

В месячный орбитальный полет отправились 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенные из семян, ранее бывавших в космосе. Кроме того, в космос полетели грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы.

28 августа в ИМБП РАН сообщили, что полет космического аппарата "Бион-М" №2 проходит штатно, животные на борту находятся в состоянии комфорта.

22 августа "Роскосмос" опубликовал видео с борта космического аппарата. На кадрах был показан бокс с тремя мышами, находящихся в состоянии невесомости.

Цель проекта - изучение влияния радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.

Роскосмос Союз-21б Байконур
