Что произошло за день: воскресенье, 21 сентября

Арест министра Поморья, признание Палестины рядом стран и успех российского фигуриста Гуменника

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экс-министр здравоохранения Поморья арестован по делу о злоупотреблениях. В правоохранительных органах сообщили, что Александр Герштанский руководил министерством до 19 сентября.

- Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства. При этом британский премьер подчеркнул, что ХАМАС - это террористическая организация, у которой нет роли в правительстве Палестины.

- Школа, частично обрушившаяся в Новосибирской области, была построена в 1937 году. Перед началом учебного года она была признана готовой к приему обучающихся.

- Экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Эстонии состоится 22 сентября. Ранее в Таллине обвинили РФ в нарушении воздушного пространства. Дональд Трамп заявил журналистам, что США помогут защитить страны Балтии в случае эскалации напряженности с Россией.

- Израиль пытается не допустить голосования об исключении его сборной из еврофутбола. По данным СМИ, УЕФА может провести голосование по этому вопросу уже во вторник, 23 сентября. Большое влияние на Союз оказывает один его крупнейших спонсоров - Катар.

- Российский фигурист Петр Гуменник пробился на Олимпиаду. Он выиграл квалификационный турнир в Пекине.

