Трамп заявил, что США помогут защитить страны Балтии в случае эскалации напряженности с РФ

Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что готов оказать поддержку Польше и странам Балтии, если со стороны России последуют действия, нацеленные на эскалацию, сообщают американские СМИ.

"Да, я бы это сделал", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, поможет ли он обороне этих стран, "если Россия продолжит активизировать действия".

У главы Белого дома также спросили, уведомили ли его о сообщениях о российских истребителях в воздушном пространстве Эстонии. Трамп ответил утвердительно и добавил, что "нам это не нравится".

Ранее в сентябре власти Польши заявили, что сбили над своей территории несколько БПЛА. По утверждению польской стороны, дроны были российскими.

19 сентября генеральный штаб сил обороны Эстонии утверждал, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство республики в районе острова Вайндло. Минобороны России заявило, что три российских истребителя МиГ-31 совершили в пятницу плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен согласно международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было.

Польша США Дональд Трамп Эстония
