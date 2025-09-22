Что произошло за день: понедельник, 22 сентября

Заявления Путина на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, планы по осеннему призыву в армию, арест главы Владимира, приговор по делу об отравлении "Мистером Сидром"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться ограничений ДСНВ в течение года. В начале совещания с постоянными членами Совбеза РФ он отметил, что страна не заинтересована в подстегивании гонки вооружений. Президент РФ также заявил, что фундамент взаимодействия между ядерными державами был существенно подорван из-за разрушительных шагов Запада, а ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать.

- Осенний призыв в российскую армию пройдет с 1 октября по 31 декабря. Будут применяться электронные и бумажные повестки, призыв пройдет с использованием Единого реестра воинского учета. Призывники не будут задействованы в СВО, заявили в Генштабе.

- Вечером были сбиты девять беспилотников, летевших в направлении Москвы.

- Иностранные покупатели российского газа до конца 2025 года смогут расплачиваться за поставки через любой банк РФ, а не только Газпромбанк.

- Великобритания сняла санкции с Татьяны Евтушенковой - дочери основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

- Глава Владимира Дмитрий Наумов арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере.

- Суд обратил в доход государства имущество Станислава Светлицкого - бывшего замминистра энергетики РФ, экс-главы АО "Евразийский" (Москва, владеет 74,85% акций АО "Ростовводоканал"). Ранее он был осужден за мошенничество.

- Двое фигурантов дела об отравлении "Мистером Сидром" получили 8 и 9 лет колонии общего режима. Как сообщалось, жертвами отравления стали 50 человек.

- Обнаружены нарушения в работе комиссии, признавшей готовой к новому учебному году частично обрушившуюся школу Татарске Новосибирской области.