Госдума во вторник рассмотрит кандидатов в аудиторы Счетной палаты

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит кандидатуры на должности аудиторов Счетной палаты 23 сентября, сообщил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин со ссылкой на решение Совета Думы.

По его словам, все претенденты примут участие в пленарном заседании, ответят на вопросы депутатов.

Президент Владимир Путин ранее внес в Госдуму кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова. В списке - кандидатуры, предложенные всеми фракциями Госдумы, отмечал ранее Володин.

Согласно статье 83 Конституции, президент представляет Госдуме кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты.