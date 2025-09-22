Глава комитета ГД считает, что вопрос декларирования цифровых рублей требует регулирования

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Порядок внесения в декларации сведений о наличии цифровых рублей пока не прорабатывался, темой предстоит заняться, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Вопрос декларирования цифровых рублей еще не прорабатывался. Подумаем", - сказал Аксаков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе стало известно, что Аксаков стал первым гражданином в России, который получил зарплату в цифровых рублях.

"Сегодня получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля: сделал пожертвования фонду помощи детям с заболеваниями "Линия жизни" и благотворительной организации помощи детям-сиротам "Детские деревни SOS", а также оплатил заказ по QR-коду в одном из московских кафе", - сообщил Аксаков в своем телеграм-канале 17 сентября.