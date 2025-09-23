Поиск

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

Группе грозят оборотные штрафы

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа интернет-провайдеров в дома, в результате чего жильцы в начале 2025 года остались без интернета.

В марте интернет-провайдер Lovit (ООО "Ловител"), работающий в домах ГК "ПИК", стал жертвой мощной DDoS-атаки. Жильцы домов застройщика несколько дней оставались без связи, поскольку других провайдеров в домах не было.

ФАС установила, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи "Ловител" и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре. По мнению ФАС, такие действия ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к сети интернет.

"Служба возбудила в отношении группы лиц застройщика антимонопольное дело. В случае установления вины организациям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП", - говорится в сообщении.

Штрафы могут быть наложены в соответствии с частью 2 статьи 14.31 КоАП. Эта статья предполагает наложение штрафов на юридических лиц в размере от 0,01% до 0,15% выручки.

ФАС ПИК Петербург Москва Lovit Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином

После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 69 беспилотников ВСУ

Количество летевших на Москву во вторник дронов достигло 11

Российские военные уничтожили с 15:00 понедельника до полуночи 81 дрон ВСУ

Количество уничтоженных на подлете к столице БПЛА достигло 15

Что произошло за день: понедельник, 22 сентября

Суд изъял в доход РФ активы почти на 80 млрд руб. у семьи осужденного экс-главы Владивостока

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7203 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });