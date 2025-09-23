ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

Группе грозят оборотные штрафы

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа интернет-провайдеров в дома, в результате чего жильцы в начале 2025 года остались без интернета.

В марте интернет-провайдер Lovit (ООО "Ловител"), работающий в домах ГК "ПИК", стал жертвой мощной DDoS-атаки. Жильцы домов застройщика несколько дней оставались без связи, поскольку других провайдеров в домах не было.

ФАС установила, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи "Ловител" и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре. По мнению ФАС, такие действия ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к сети интернет.

"Служба возбудила в отношении группы лиц застройщика антимонопольное дело. В случае установления вины организациям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП", - говорится в сообщении.

Штрафы могут быть наложены в соответствии с частью 2 статьи 14.31 КоАП. Эта статья предполагает наложение штрафов на юридических лиц в размере от 0,01% до 0,15% выручки.