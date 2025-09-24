Силы ПВО за ночь перехватили 70 украинских БПЛА над пятью регионами и Черным морем

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на среду российские военные перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над пятью регионами и Черным морем, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря.