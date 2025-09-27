Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 55 беспилотников над регионами РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение прошедшей ночи нейтрализовали 55 беспилотников ВСУ над регионами страны, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, 27 беспилотников поражены над территорией Ростовской области, восемь БПЛА - над территорией Брянской области, шесть БПЛА - над территорией Астраханской области, еще шесть БПЛА - над территорией Воронежской области.

Кроме того, пять БПЛА поражены над территорией Волгоградской области, два БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области.

В Ростовской области в результате атаки произошло возгорание на оборудовании газораспределительной станции Тарасовского района. Огонь потушили. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших.