Получателем ФИНВ внутри группы компаний, как ожидается, сможет стать любое юрлицо

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин может смягчить условия получения федерального налогового инвестиционного вычета (ФИНВ, позволяет снижать выплаты по налогу на прибыль за счет перенаправления средств на инвестиции) для групп компаний, позволив передавать право получения ФИНВ любому участнику группы, без привязки к сфере деятельности.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс подготовлены Минфином и в случае принятия вступят в силу с 2026 года, сообщило министерство.

"В целях стимулирования инвестиций также расширены возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Такая льгота будет предоставлена любому лицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим капитальные вложения, вне зависимости от отрасли, в которой осуществляет деятельность такое лицо", - заявили в ведомстве.

Применять вычет могут компании, инвестирующие в оборудование и нематериальные активы и работающие в пяти направлениях ОКВЭД: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; научные исследования и разработки; информационные технологии; телекоммуникации.

Согласно действующим сейчас правилам, право получения ФИНВ может быть передано компанией внутри группы другому юрлицу при условии, что оно также осуществляет деятельность в указанных ОКВЭД. Изменения, подготовленные Минфином, снимут это ограничение.

ФИНВ был введен с 1 января 2025 года одновременно с повышением базовой ставки налога на прибыль с 20% до 25% и позволяет сократить ставку налога на прибыль, перечисляемого в федеральный бюджет, максимально до 3% при условии инвестирования сэкономленных средств в развитие производства. Вычет не может превышать 50% суммы инвестиций и может использоваться для снижения налоговых выплат в течение 10 лет. Годовой лимит бюджетных средств на предоставление компаниям ФИНВ на 2025 год составляет 150 млрд рублей.

