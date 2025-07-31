Минфин согласился законодательно закрепить условия налогового инвествычета, кроме объема выплат

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минфин России готов пойти навстречу бизнесу в вопросе расширения механизма федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) и фиксации его на уровне закона, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Исключением станет объем выплат, который министерство не предполагает закреплять законодательно.

По словам Сазанова, Минфин согласен перенести в Налоговый кодекс все технические параметры ФИНВ.

Кроме того, министерство готово "рассмотреть предложения бизнеса о расширении гарантий стабильности работы ФИНВ".

"Мы поддержим закрепление в Налоговом кодексе любых параметров ФИНВ технического характера, не связанных с объемом предоставляемых льгот", - заявил замминистра.

О том, что гарантии в рамках ФИНВ надо зафиксировать на законодательном уровне, неоднократно заявлял глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Одновременно бизнес-объединение предлагало донастроить механизм по итогам пилотного, 2025 года, с начала которого ФИНВ начал действовать вместе с повышением до 25% ставки налога на прибыль. Механизм позволяет снизить объем выплат по налогу за счёт перенаправления средств на инвестиции в определенных правительством сферах деятельности.

На текущий год под ФИНВ в бюджете заложено 150 млрд рублей. РСПП заявлял о том, что для выполнения задач по стимулированию инвестактивности объем вычета должен составлять 0,5-1 трлн рублей в год. В увеличенном объеме ФИНВ будет востребован при условии снижения ключевой ставки, отмечал Шохин. Он также указывал на необходимость расширения перечня видов деятельности, вложения в которые учитываются для целей ФИНВ, в том числе за счёт социальных проектов, и предлагал "упаковать в ФИНВ какие-то зарекомендовавшие себя инструменты". В качестве примера глава РСПП приводил инструмент переноса убытков предыдущих лет на будущие налоговые периоды для снижения налогооблагаемой базы, который можно было бы "зашить" в ФИНВ.