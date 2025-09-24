Сергей Кириенко отметил ежегодный рост числа кибератак на критическую инфраструктуру

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рост количества кибератак на критическую инфраструктуру России составляет 25%-30% ежегодно, сообщил на Российском интернет-форуме первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Количество атак на критическую инфраструктуру у нас за последние годы увеличилось в десятки раз. Ежегодный рост кибератак составляет примерно 25%-30% каждый год, - сказал он. - Только в первом полугодии 2025 года зафиксировано 63 тысячи атак на критическую инфраструктуру нашей страны", - отметил он.

По словам Кириенко, на выборах, которые прошли в стране 12-14 сентября, зафиксирована "беспрецедентная атака с попыткой обрушить систему Центральной избирательной комиссии, систему дистанционного электронного голосования". Эта попытка "не удалась, но была довольно серьезная", отметил первый замглавы администрации президента.

"С 2022 года количество выявленных и доказанных фейков превысило 34 млн. Поскольку в эту увлекательную работу начинает все активнее вовлекаться искусственный интеллект, то темпы тиражирования и роста будут дальше только нарастать, и мы должны быть к этому абсолютно спокойно готовы", - добавил он.