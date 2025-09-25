Поиск

В РСТ не увидели заметного влияния атаки БПЛА в Крыму на туристический спрос

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Атака БПЛА в Крыму не оказала заметного влияния на интерес туристов к полуострову, он остается лидером по росту бронирований отелей среди российских регионов, сообщает в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ).

"На этой неделе бронирований было сделано больше, чем в те же даты в 2024 году. Аннуляций было незначительное количество, они не превышают стандартные показатели. Значительного негативного влияния на спрос по направлению мы не видим и не прогнозируем. Отчасти это связано с тем, что высокий сезон уже закончился, а осенью спрос снижается относительно лета", - цитирует пресс-служба объединения коммерческого директора компании "Алеан" Оксану Булах.

По ее словам, в целом спрос на Крым этой осенью на 30% выше, чем был в аналогичный период прошлого года. Многие санатории уже загружены на 100% на сентябрь-октябрь.

По статистике сервиса для отелей TravelLine, через который проходят более 60% всех онлайн-бронирований российских отелей, полуостров сохраняет самые высокие на внутреннем рынке темпы бронирования. По сравнению с прошлым годом в целом бронирований Крыма стало почти на 70% больше. Число бронирований Ялты за прошедшие две недели выросло на 29% по сравнению с прошлым годом, Алушты и Судака - на 50%, Евпатории - 63%, Феодосии - 72%. Наибольшие показатели, которые объясняются низкой стартовой базой, у Коктебеля - прирост 130%, а на оставшиеся два месяца осени - еще выше.

В воскресенье украинские БПЛА атаковали санаторий "Форос" на южном берегу Крыма. Ранения получили 16 человек, трое погибли. Среди пострадавших есть и местные жители, и туристы.

