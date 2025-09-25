Родственникам погибших при атаке БПЛА на Новороссийск выплатят по 1,5 млн рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти Новороссийска (Краснодарский край) окажут материальную помощь пострадавшим в результате атаки беспилотников на центр города в среду, а также родственникам погибших, сообщил мэр Андрей Кравченко.

"В связи с чрезвычайной ситуацией пострадавшим предусмотрены выплаты. Единовременная материальная помощь составляет 15 тыс. рублей на человека. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости - 75 тыс. рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости - 150 000 рублей. В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего - 1,5 млн рублей", - написал Кравченко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что также предусмотрено пособие новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, - 300 тыс. рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составляет 600 тыс. рублей.

По словам мэра, специалисты приступили к оценке ущерба в 811 жилых помещениях, чтобы оперативно оформить документы для скорейшего получения пострадавшими компенсационных выплат. Коммунальные службы и управляющие компании приступили к уборке улиц и дворовых территорий. Эвакуированы пострадавшие транспортные средства.

По данным Кравченко, в результате атаки сильно поврежден один из многоквартирных домов, у которого сгорела кровля и сильно повреждены два подъезда.

"Четверо новороссийцев остаются под наблюдением врачей в городской больнице, двое - в тяжелом состоянии транспортированы в Краевую клиническую больницу №1", - сказал глава города, добавив, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в среду днем Новороссийск и Туапсе были атакованы беспилотниками. Два человека погибли и еще 12 пострадали в Новороссийске, взрослый и ребенок пострадали в Туапсе.

В Новороссийске повреждены 7 домов, включая гостиницу, а также 20 машин, 3 из которых сгорели полностью. В городе был введен режим ЧС и развернут пункт временного размещения.