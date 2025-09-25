Поиск

Родственникам погибших при атаке БПЛА на Новороссийск выплатят по 1,5 млн рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти Новороссийска (Краснодарский край) окажут материальную помощь пострадавшим в результате атаки беспилотников на центр города в среду, а также родственникам погибших, сообщил мэр Андрей Кравченко.

"В связи с чрезвычайной ситуацией пострадавшим предусмотрены выплаты. Единовременная материальная помощь составляет 15 тыс. рублей на человека. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости - 75 тыс. рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости - 150 000 рублей. В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего - 1,5 млн рублей", - написал Кравченко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что также предусмотрено пособие новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, - 300 тыс. рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составляет 600 тыс. рублей.

По словам мэра, специалисты приступили к оценке ущерба в 811 жилых помещениях, чтобы оперативно оформить документы для скорейшего получения пострадавшими компенсационных выплат. Коммунальные службы и управляющие компании приступили к уборке улиц и дворовых территорий. Эвакуированы пострадавшие транспортные средства.

По данным Кравченко, в результате атаки сильно поврежден один из многоквартирных домов, у которого сгорела кровля и сильно повреждены два подъезда.

"Четверо новороссийцев остаются под наблюдением врачей в городской больнице, двое - в тяжелом состоянии транспортированы в Краевую клиническую больницу №1", - сказал глава города, добавив, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в среду днем Новороссийск и Туапсе были атакованы беспилотниками. Два человека погибли и еще 12 пострадали в Новороссийске, взрослый и ребенок пострадали в Туапсе.

В Новороссийске повреждены 7 домов, включая гостиницу, а также 20 машин, 3 из которых сгорели полностью. В городе был введен режим ЧС и развернут пункт временного размещения.

Краснодарский край Новороссийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сотрудник IT-компании арестован в Мордовии по делу о госизмене

Таможенная подкомиссия одобрила продление экспортных пошлин на подсолнечник, масло и шрот

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе

Медведь сильно ранил женщину возле школы в столице Камчатки

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Два человека пострадали в Туапсе в результате атаки БПЛА

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Долги по зарплате в РФ в августе подскочили в 1,6 раза

Бюджет РФ

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7230 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });