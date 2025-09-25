Рослесхоз сообщил о сокращении с 2021 года количества лесных пожаров в стране

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России с 2021 года количество лесных пожаров сократилось с 14,2 тысячи до 6,5 тысяч, площадь возгораний также снизилась с 9,9 млн гектаров до 4,2 млн гектаров, однако отмечается рост средней площади одного лесного пожара, сообщил начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский. Об этом сообщает сайт Минприроды.

"Однако стоит отметить рост средней площади одного лесного пожара - это говорит о повышенной сложности возникающих возгораний. Поэтому сегодня важно сосредоточить усилия на мониторинге лесов, предупреждении и оперативной ликвидации лесных пожаров на ранних стадиях", - сказал Писаревский.

Рослесхоз совместно с региональными лесными ведомствами работает над сокращением "зон контроля" лесных пожаров (труднодоступные районы, где принимается решение не тушить пожары, если сумма ущерба ниже затрат на их ликвидацию - ИФ). В результате этой работы "зоны контроля" в стране сократились с 621 миллиона гектаров в 2019 году до 410 миллионов в 2025 году.

"На сегодняшний день активно охраняемая зона лесов от пожаров увеличена до 736 миллионов гектаров - это 69% земель лесного фонда страны. Отмечу, что в целом зоны контроля в регионах выделены обоснованно. Однако работу по их сокращению необходимо продолжить - особенно в условиях создания новых и укрупнения действующих авиаотделений и лесопожарных формирований", - добавил Писаревский.