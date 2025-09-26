Что произошло за день: пятница, 26 сентября

Рекордные биржевые цены на Аи-92, встреча Путина и Лукашенко, пополнение списка иноагентов, ЧП на железной дороге в Смоленской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд, но в пятницу чуть отступили от максимумов - до 73 804 рублей за тонну. Это на 1,3% выше уровня закрытия предыдущей пятницы.

- Путин и Лукашенко провели встречу в Москве, общение длилось почти пять с половиной часов. По итогам переговоров президент Белоруссии заявил, что вышел на договоренности по газу на пятилетку. На встрече он также сказал о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе для обеспечения электроэнергией новых регионов России.

- Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Как сообщалось, Генпрокуратура подала иск к Момотову об изъятии более 100 объектов недвижимости.

- Кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет. Он был госпитализирован в декабре 2024 года и находился в коме.

- На газопроводе "Сила Сибири" прошли планово-профилактические работы, поставки газа в Китай возобновлены.

- Минюст внес в перечень иноагентов медиаменеджера Демьяна Кудрявцева, и кинокритика Зинаиду Пронченко, адвоката Дмитрия Захватова, журналиста и бывшего ведущего телепрограммы "Совершенно секретно" Андрея Калитина, а также премию "Дар".

- В Смоленской области произошло столкновение грузовика с товарным поездом, произошел пожар. С рельсов сошли 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись (в 12 был бензин, еще в 4 - пиломатериалы). Установлено, что причиной ЧП стало решение водителя грузовика пересечь пути на запрещающий сигнал светофора.

- В Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях недалеко от станции Плюсса, пострадавших нет.

- В Ленинградской области с начала сентября 19 человек погибли после употребления алкоголя, подтверждены восемь случаев отравления метанолом. Возбуждено уголовное дело, задержан житель деревни Гостицы.