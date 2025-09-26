Поиск

Лукашенко сообщил, что вышел с Путиным на договоренности по газу на пятилетку

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в пятницу в Москве вышел на договоренности по газу даже не на один год, а на пятилетку.

"И международную обстановку обсуждали, и региональную ситуацию... И закончили двусторонними отношениями. Вопросами по нефти, по газу. По нефти мы договорились - у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос - не на один год, а на пятилетку", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Он отметил, что обсудил с Путиным также вопросы функционирования и защиты общего рынка. "Какие меры мы можем принимать, чтобы дать возможность работать нашим товаропроизводителям", - сказал Лукашенко.

