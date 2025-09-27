Движение поездов восстановлено после ДТП на железной дороге в Смоленской области

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Рудня - Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП с участием грузового поезда, сообщает телеграм-канал "Московской железной дороги".

"Железнодорожники восстановили движение на участке Рудня - Голынки Смоленской области, где 26 сентября произошло ДТП грузового автомобиля с грузовым поездом с последующим возгоранием вагонов", - говорится в сообщении.

В настоящее время поезда на перегоне курсируют в штатном режиме.

Также возобновлено движение автотранспорта через переезд у деревни Рыжиково.

Утром в пятницу 18 вагонов сошли с рельсов в Смоленской области между станциями Рудня и Голынки после столкновения с грузовиком. 16 из них (12 цистерн с бензином и 4 вагона с пиломатериалами) опрокинулись и загорелись. По предварительным данным, водитель грузовика погиб. Возбуждено уголовное дело.

В результате ДТП движение поездов на участке Рудня и Голынки было приостановлено. В связи с этим были отменены поезда Смоленск - Заольша и Заольша - Смоленск. Для пассажиров были предоставлены компенсационные автобусы.

Также в связи с происшествием было приостановлено движение автомобилей через переезд в деревне Рыжиково на федеральной трассе Р-120.