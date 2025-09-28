Что произошло за день: воскресенье, 28 сентября
Проблемы с электроснабжением в Белгородской области, парламентские выборы в Молдавии, визит Володина во Вьетнам
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Перебои с энергоснабжением начались в Белгородской области после удара ВСУ по инфраструктуре. Два человека пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода.
- Выборы в парламент Молдавии признаны состоявшимися. К 14:30 явка превысила 33% - это минимальный порог. Участки для голосования открыты до 21:00.
- Дания с 29 сентября по 3 октября закроет воздушное пространство для всех полетов гражданских дронов в связи с саммитом ЕС.
- Вячеслав Володин в воскресенье прибыл во Вьетнам с официальным визитом. Спикер Госдумы, в частности, встретился с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и принял участие в заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.
- Представитель президента США Джон Коул заявил о возможности скорого освобождения Алеся Беляцкого - нобелевского лауреата, отбывающего десятилетний срок заключения в Белоруссии.
- Четырнадцать человек задержаны по делу о смертельном отравлении суррогатом в Ленинградской области.
- Самая крупная вспышка с 19 июня произошла на Солнце в воскресенье около полудня.