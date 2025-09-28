Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 28 сентября

Проблемы с электроснабжением в Белгородской области, парламентские выборы в Молдавии, визит Володина во Вьетнам

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Перебои с энергоснабжением начались в Белгородской области после удара ВСУ по инфраструктуре. Два человека пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода.

- Выборы в парламент Молдавии признаны состоявшимися. К 14:30 явка превысила 33% - это минимальный порог. Участки для голосования открыты до 21:00.

- Дания с 29 сентября по 3 октября закроет воздушное пространство для всех полетов гражданских дронов в связи с саммитом ЕС.

- Вячеслав Володин в воскресенье прибыл во Вьетнам с официальным визитом. Спикер Госдумы, в частности, встретился с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и принял участие в заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.

- Представитель президента США Джон Коул заявил о возможности скорого освобождения Алеся Беляцкого - нобелевского лауреата, отбывающего десятилетний срок заключения в Белоруссии.

- Четырнадцать человек задержаны по делу о смертельном отравлении суррогатом в Ленинградской области.

- Самая крупная вспышка с 19 июня произошла на Солнце в воскресенье около полудня.

