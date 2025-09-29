Поиск

Суд 6 октября продолжит рассмотрение иска по активам Бикова и Боброва

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Ленинский районный суд 6 октября продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Сегодня заседание было отложено на 6 октября в 10:00 (8:00 по Москве - ИФ)", - сказал представитель суда.

Суд приступил к основным слушаниям по делу 29 сентября. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры, помимо подконтрольных Боброву и Бикову компаний, являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, бывший вице-губернатор Олег Чемезов, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных и другие.

Генпрокуратура установила, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Генпрокуратура отмечает, что Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет незаконно полученных активов. Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По данным прокуроров, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.

На прошлой неделе по делу о мошенничестве были арестованы до 15 ноября Бобров, Черных, а также бывший руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов.

